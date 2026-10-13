معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۴۵۰ واحد از مجموع یک‌هزار و ۱۳ واحدی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور متحمل خسارات حمله نظامی دشمن شدند به چرخه تولید بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، طهمورث لاهوتی اشکوری امروز ۲۱ مهرماه در بازدید از شهرک‌های صنعتی خرم‌آباد گفت: ۴۵۰ واحد از مجموع یک‌هزار و ۱۳ واحدی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم متحمل خسارات حمله نظامی دشمن شدند به چرخه تولید بازگشتند و حدود ۳۳۰ واحد نیز در حال بازسازی است.

وی افزود: با توجه به شرایط کشور در یک سال گذشته، حمایت از واحد‌های صنعتی با رویکرد تداوم فعالیت واحد‌های در حال تولید ادامه دارد.

معاون وزیر صمت گفت: حدود ۲۵ هزار واحد بر اساس زنجیره ارزش و موضوعات مرتبط با آن شناسایی شده است که حدود هشت‌هزار واحد در حوزه تولید کالاهای اساسی فعالیت دارند.

به گفته لاهوتی اشکوری همچنین طرح‌های مبتنی بر زنجیره ارزش و تولید کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفته‌ و حدود ۶ هزار طرح نیز در این بخش شناسایی شده است تا حمایت‌های لازم از آن‌ها دنبال شود.

وی با اشاره به رویکرد دولت در حمایت از سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط اظهار کرد: حمایت از این بخش اقتصاد کشور، در کنار تکمیل زیرساخت‌های صنعتی، آماده‌سازی بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از واحد‌های مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، از محور‌های اصلی فعالیت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است.