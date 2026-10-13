به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدجعفر قائم‌پناه امشب در نشست هماهنگی به‌کارگیری ظرفیت‌های مردمی در الگوی حکمرانی محله‌محور در تبریز، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اجتماعی در شهر‌ها و روستا‌های کشور اظهار کرد: در هر شهر و روستایی افرادی حضور دارند که می‌توانند گرهی از کار مردم باز کنند؛ برخی با دانش و تخصص، گروهی با تجربه و زمان خود و عده‌ای نیز با سرمایه، ابتکار و توانایی همراه کردن دیگران در فعالیت‌های جمعی نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی افزود: مسئله اساسی این است که مدیران و مسئولان دولتی برای به میدان آوردن این ظرفیت‌ها چه کرده‌اند، تا چه اندازه مسیر مشارکت مردم را هموار ساخته‌اند، چه اختیاراتی در اختیار آنان قرار داده‌اند و چقدر برای شنیدن دیدگاه‌ها و آموختن از تجربه‌های مردمی آمادگی داشته‌اند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد دستگاه‌های اجرایی در تعامل با مردم گفت: مشارکت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که مردم از همان ابتدای کار، یعنی هنگام شناسایی مسائل و تعیین اولویت‌ها، در کنار مسئولان قرار بگیرند؛ نه اینکه پس از تصمیم‌گیری درباره مسئله و انتخاب راه‌حل، صرفاً برای اجرای برنامه از آنان دعوت شود.

وی ادامه داد: باید مسائل و محدودیت‌ها را با مردم در میان بگذاریم، امکانات موجود را توضیح دهیم و از آنان بپرسیم چه تجربه‌ای دارند و چه راهکاری پیشنهاد می‌کنند. همچنین باید آمادگی داشته باشیم که یک پیشنهاد درست از سوی مردم، حتی دیدگاه اولیه ما را تغییر دهد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به تفاوت میان برنامه‌ریزی اداری و واقعیت‌های زندگی مردم اظهار کرد: ممکن است خدمتی روی کاغذ برقرار باشد، اما خانواده‌ای نتواند به آن دسترسی پیدا کند؛ یا اعتباری برای حل یک مشکل هزینه شده باشد، ولی نیاز اصلی همچنان باقی بماند. شنیدن تجربه‌های مردم به مسئولان کمک می‌کند مسائل را دقیق‌تر بشناسند، تصمیم‌های مناسب‌تری بگیرند و منابع کشور را به شکل مؤثرتری به کار بگیرند.

قائم‌پناه افزود: مردمی که هر روز با یک مسئله زندگی می‌کنند، گاهی جزئیاتی را می‌دانند که در گزارش‌های اداری دیده نمی‌شود. توجه به همین شناخت محلی می‌تواند از اتلاف منابع جلوگیری کند و اثربخشی اقدامات دولت را افزایش دهد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: برای پیشرفت ایران به همکاری و هم‌افزایی نیاز داریم. اتحاد و برادری زمانی استحکام بیشتری پیدا می‌کند که مردم با وجود تفاوت در دیدگاه‌های سیاسی، فکری و اعتقادی، در تجربه‌های مشترک و تلاش برای حل مسائل جامعه در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرد: ۲ نفر ممکن است درباره سیاست اختلاف‌نظر داشته باشند، اما می‌توانند برای حل مشکل محله خود کنار یکدیگر بایستند و برای آبادانی ایران مسئولیت مشترک بپذیرند. امروز بیش از هر زمان دیگری به اعتماد متقابل و همکاری با وجود تفاوت سلیقه‌ها نیاز داریم.

قائم‌پناه با اشاره به تأکید بر «انسجام و اتحاد مقدس» افزود: باید میدان همکاری را گسترش دهیم تا هر ایرانی که می‌خواهد برای کشورش کاری انجام دهد، احساس کند حضور و مشارکت او ارزشمند است. حتی افرادی که به عملکرد مسئولان نقد دارند، ممکن است پیشنهاد‌هایی راهگشا داشته باشند و همان نقد‌ها بتواند ما را متوجه مسائلی کند که از نگاه ما دور مانده است.

وی تصریح کرد: مشارکت مردم نباید به گروه یا جریان خاصی محدود شود. هر فردی که دل در گرو ایران دارد و می‌خواهد برای بهبود شرایط کشور تلاش کند، باید فرصت حضور و اثرگذاری داشته باشد. این نگاه، ضرورتی ملی و اجتماعی است و با مبانی دینی و ارزش‌های مشارکت جمعی نیز پیوند دارد.

قائم‌پناه ادامه داد: پزشک، کاسب، جوان، بازنشسته، انجمن محلی، مهدکودک، گروه‌های داوطلب و نیرو‌های بسیجی هر یک می‌توانند بخشی از ظرفیت مورد نیاز برای حل مسائل محله را فراهم کنند. هنر مدیریت این است که این توانایی‌های متنوع را شناسایی و برای اثرگذاری آنها زمینه‌سازی کند.

وی با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر گروه‌های مردمی با مسئولان پاسخ‌گو اظهار کرد: جمعی که برای مشارکت و حل یک مسئله محلی به میدان می‌آید، باید بداند با کدام مسئول در ارتباط است، دستگاه اجرایی چه کمکی می‌تواند ارائه دهد، چه اختیاراتی دارد و در چه زمانی به تعهدات خود عمل خواهد کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: هرچه مردم بیشتر برای حل مسائل پیش‌قدم می‌شوند، مسئولیت ما به‌عنوان دولتمردان برای منظم‌تر، شفاف‌تر و پاسخ‌گوتر عمل کردن سنگین‌تر می‌شود.

قائم‌پناه با اشاره به ارزش ظرفیت‌های فردی در حل مسائل محلی افزود: چند ساعت وقت یک داوطلب، تجربه یک بازنشسته، ابتکار یک جوان و شناخت یک زن از مشکلات خانواده و محله خود، همگی ارزشمند است. مدیریت موفق باید بتواند برای هر یک از این ظرفیت‌ها امکان اثرگذاری فراهم کند و آنها را در مسیر حل مسائل مشترک به کار گیرد.

وی با بیان اینکه همکاری موفق در سطح محله می‌تواند اعتماد اجتماعی را افزایش دهد گفت: وقتی مردم در کنار یکدیگر مسئله‌ای را حل می‌کنند و نتیجه تلاش مشترک خود را می‌بینند، اعتمادشان به یکدیگر افزایش می‌یابد و برای مشارکت در فعالیت‌های بعدی آمادگی بیشتری پیدا می‌کنند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور از مدیران و دستگاه‌های اجرایی خواست مشارکت مردم را در فعالیت‌های روزمره خود جدی بگیرند و اظهار کرد: باید به‌صورت مستمر از خود بپرسیم کدام پیشنهاد مردم را به کار گرفته‌ایم، کدام ابتکار را به جریان انداخته‌ایم و چه مانعی را از پیش پای یک اقدام جمعی برداشته‌ایم. پاسخ روشن به این پرسش‌ها نشان می‌دهد که مشارکت مردم در اداره امور تا چه اندازه در عمل مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به مفهوم مشارکت فراگیر در خدمت به مردم اظهار کرد: منظور از اینکه «هر ایرانی یک بسیجی» است، تأکید بر روحیه خدمت، اخلاص و آمادگی برای کمک به مردم و کشور است؛ روحیه‌ای که نباید به گرایش سیاسی، مذهب، زبان یا نوع پوشش افراد محدود شود.

قائم‌پناه افزود: هر فردی که برای بهبود شرایط مردم و آبادانی ایران قدم پیش می‌گذارد، باید بداند که صدایش شنیده می‌شود و می‌تواند در این مسیر نقش داشته باشد. دولت به دنبال آن است که از توانایی‌های مختلف جامعه بهره بگیرد و زمینه همکاری همه کسانی را فراهم کند که برای خدمت به کشور آمادگی دارند.

وی گفت: امیدآفرینی در شرایط کنونی یکی از ابزار‌های مهم برای مقابله با فشار‌ها و تهدید‌های دشمن است. هر اندازه بتوانیم با وجود دشواری‌ها، زمینه مشارکت مردم را فراهم کنیم و به آنان نشان دهیم که می‌توانند بر آینده اثر بگذارند، توان و اعتماد جامعه برای عبور از مشکلات افزایش می‌یابد.