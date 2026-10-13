مقابل سپاهان، یک لحظه غفلت هم تاوان دارد

مقابل سپاهان، یک لحظه غفلت هم تاوان دارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عبدالله ویسی پس از این دیدار گفت: بازی دو نیمه متفاوت داشت و ذوب‌آهن در نیمه نخست سردرگم ظاهر شد. به گفته وی، مقابل تیمی پرمهره مانند سپاهان، کوچک‌ترین غفلت می‌تواند به از دست رفتن نتیجه منجر شود.

سرمربی ذوب‌آهن با اشاره به گلزنی تیمش در نیمه دوم، با وجود ۱۰ نفره شدن، از بازیکنان باتجربه خواست برای بهبود شرایط تیم مسئولیت بیشتری بپذیرند. وی همچنین با پذیرش حق اعتراض هواداران، ابراز امیدواری کرد ذوب‌آهن با کسب یک پیروزی به شرایط مطلوب بازگردد.