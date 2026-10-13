به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بردسکن اگفت: موانع الحاق ۳۵ هکتار اراضی موسوم به شهرک نیروی انتظامی به محدوده شهر برطرف شد و با پیگیری‌ های انجام‌ شده و صدور دستورات ویژه، زمینه استفاده از این ظرفیت برای تأمین نیازهای مسکونی مردم فراهم شده است.

سید مجتبی عاجل در حاشیه بازدید میدانی از اراضی موسوم به شهرک نیروی انتظامی، با اشاره به پیگیری‌ های صورت‌ گرفته برای تعیین تکلیف این اراضی افزود: تعیین تکلیف این اراضی می‌ تواند زمینه بهره‌ گیری از این ظرفیت را در راستای تأمین نیازهای مسکونی مردم و ساماندهی وضعیت املاک شهری فراهم کند.

دادستان بردسکن در ادامه با قدردانی از پیگیری‌ های مهندس مدیح، شهردار بردسکن و اعضای شورای اسلامی شهر خاطرنشان کرد: تعامل و همکاری سازنده میان دستگاه‌ ها و متولیان امر می‌ تواند روند ساماندهی وضعیت املاک در شهر بردسکن را تسریع کند.

تعیین تکلیف اراضی ۳۵ هکتاری موسوم به شهرک نیروی انتظامی از موضوعات مطرح در حوزه ساماندهی اراضی شهری بردسکن بوده که با رفع موانع اعلام‌ شده، گام مهمی در مسیر تعیین وضعیت این اراضی برداشته شده است.