سرمربی سپاهان اصفهان، از دست دادن توپ‌های ساده و استفاده نکردن از فرصت‌های گلزنی را عامل افزایش فشار روانی تیمش در دقایق پایانی شهرآورد اصفهان مقابل ذوب‌آهن دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محرم نویدکیا پس از پیروزی ۲ بر یک سپاهان مقابل ذوب‌آهن در دیدار معوقه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال گفت: سپاهان در نیمه نخست نمایش خوبی داشت و به دو گل رسید، اما می‌توانست گل‌های بیشتری به ثمر برساند. به گفته وی، اشتباهات فردی در نیمه دوم و ایجاد فرصت ضدحمله برای حریف، زمینه‌ساز جبران یکی از گل‌ها توسط ذوب‌آهن شد.

سرمربی سپاهان با رد شایعه دستور عقب‌نشینی تیم در نیمه دوم تأکید کرد: تعویض‌ها با رویکرد هجومی انجام شد، اما بازیکنان نتوانستند مطابق انتظار بازی را مدیریت کنند.

نویدکیا همچنین با اشاره به انگیزه بالای تیم‌های ده‌نفره گفت: برتری با دو گل و اخراج یک بازیکن حریف، تضمین‌کننده پیروزی نیست.