مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت: حملات ما علیه دشمن سعودی، اقدامی خردمندانه و موجه است و هدف آن، وادارکردن دشمن سعودی به پایان‌دادن تجاوز و محاصره است.

هدف ما وادارکردن سعودی به پایان‌دادن تجاوز و محاصره است

هدف ما وادارکردن سعودی به پایان‌دادن تجاوز و محاصره است

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المسیره؛ رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت: حملات ما علیه دشمن سعودی، اقدامی خردمندانه و موجه است و هدف آن، وادارکردن دشمن سعودی به پایان‌دادن تجاوز و محاصره است.

فوری‌ترین راه‌حل، پایان دادن به تجاوز و محاصره عربستان علیه کشور ماست

المشاط اظهار داشت: فوری‌ترین راه‌حل، پایان دادن به تجاوز و محاصره عربستان علیه کشور ماست. ما از همه مردم عزیزمان می‌خواهیم راه نیاکان خود را ادامه دهند و علیه اشغالگری جدید که در رژیم سعودی نمود یافته است، قیام کنند.

هدف نبرد امروز پایان دادن به تجاوز و محاصره ۱۲ ساله علیه یمن است

رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت: هدف نبرد امروز، پایان دادن به تجاوز و محاصره ۱۲ ساله عربستان، بازپس‌گیری ثروت ملی و بیرون راندن همه اشغالگران از سرزمین‌مان است. در میان شرکت‌کنندگان در تهاجم به یمن، خردمندان کسانی هستند که پیش از آنکه خیلی دیر شود، ابتکار عمل را به دست گرفته و آنجا را ترک کردند.

حملات ما علیه عربستان برحق است

مهدی المشاط در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رسمی این کشور (سبأ) تأکید کرد: حملات پهپادی و موشکی یمن به سمت عربستان سعودی، اقداماتی حکیمانه و برحق است.

او افزود: هدف این حملات، وادار کردن عربستان به پایان‌دادن به تجاوز و محاصره یمن است و اینکه این حملات به چه کسی ضرر یا سود می‌رساند، دغدغه ما نیست، بلکه نزدیک‌ترین راه‌حل، پایان دادن به تجاوز و محاصره این کشور است.

هشدار مهدی المشاط به سعودی

رئیس شورای عالی سیاسی یمن با تأکید بر اینکه تنها راه‌حل پیش رو پایان دادن به تجاوزات سعودی است، به ریاض هشدار داد متجاوزان به یمن باید پیش از آنکه دیر شود، خاک این کشور را ترک کنند.

اتهام‌زنی درباره حمله به مدینه نشانه ناتوانی ریاض است

المشاط تأکید کرد: این کشور مصمم به مقابله با رژیم سعودی تا زمان پایان تجاوز و محاصره است و تحرکات و بسیج نظامی آن را با هدف جلوگیری از اشغال یمن هدف قرار خواهد داد. او همچنین تکرار ادعا‌های دروغین ریاض مبنی بر هدف قرار گرفتن مدینه منوره را نشانه عجز، شکست و هم‌راستایی آن با توطئه‌های صهیونیستی دانست و رژیم سعودی را مسئول کامل هرگونه تعدی به مقدسات یا تلاش برای متهم کردن ملت یمن معرفی کرد.

امنیت دریانوردی برقرار است و تحرکات عربستان آن را تهدید می‌کند

رئیس شورای عالی سیاسی یمن با تأکید بر اینکه مقدسات خط قرمز بوده و در برابر هرگونه حماقتی سکوت نخواهند کرد، از دولت‌ها و نهاد‌های حامی ادعا‌های رژیم سعودی خواست در مواقف خود بازنگری کنند.

المشاط ضمن محکوم کردن جنایات ائتلاف سعودی علیه غیرنظامیان و تأکید بر حق مشروع پاسخگویی، خاطرنشان کرد: دریانوردی بین‌المللی کاملاً امن است و صنعا به تعهدات خود پایبند است، اما اقدام رژیم سعودی در تبدیل منطقه باب‌المندب به منطقه جنگی، امنیت دریانوردی را به خطر می‌اندازد و جامعه جهانی باید آن را محکوم کند.