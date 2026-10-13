به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، ۲۰ مهر هر سال در تقویم کشور روز ملی مدیریت بحران نامگذاری شده تا آثار بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله کاهش یابد و با مشارکت و آموزش این نکته به مردم که مدیریت بحران فقط کار دولت و حاکمیت نیست تاب آوری جامعه در شرایط بحرانی افزایش یابد.

علی گودرزی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی، با حضور در برنامه تلویزیونی «صبح اترک» به مناسبت ۲۰ مهر، روز ملی مدیریت بحران، میزان آمادگی استان در برابر مخاطرات احتمالی ناشی از شرایط جوی را تشریح کرد.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در برابر پدیده ال‌نینو، گفت: اجرای نهضت لایروبی مسیل‌ها، تنقیه پل‌ها و تقاطع‌ها با هدف تسهیل عبور جریان آب، کاهش خطر آب‌گرفتگی و پیشگیری از خسارات احتمالی در مرکز استان و سایر شهرستان‌ها انجام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان همچنین از افزایش پوشش بیمه محصولات کشاورزی از ۲ محصول دیم و آبی به ۱۷ محصول دیم و آبی همچون گندم جو کلزا چغندر قند گلرنگ سویا خبر داد.

علی گودرزی گفت: صندوق بیمه حوادث طبیعی کشور با دریافت مبلغ ناچیزی روی قبوض برق (سالانه حدود ۲۱۰ هزار تومان در مناطق روستایی و ۲۶۰ هزار تومان در مناطق شهری) منازل مشترکین را در برابر ۷ حادثه، چون سیل، زلزله، برف سنگین و رانش زمین بیمه می‌کند.