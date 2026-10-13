به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، علی گودرزی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی، با حضور در برنامه تلویزیونی «صبح اترک» به مناسبت ۲۰ مهر، روز ملی مدیریت بحران، میزان آمادگی استان در برابر مخاطرات احتمالی ناشی از شرایط جوی را تشریح کرد.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در برابر پدیده ال‌نینو، گفت: اجرای نهضت لایروبی مسیل‌ها، تنقیه پل‌ها و تقاطع‌ها با هدف تسهیل عبور جریان آب، کاهش خطر آب‌گرفتگی و پیشگیری از خسارات احتمالی در مرکز استان و سایر شهرستان‌ها انجام شده است.