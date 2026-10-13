زیرگذر کردیکلا نوشهر با هزینه‌کرد حدود ۱۶ میلیارد تومان برای تأمین مصالح و مشارکت یک خیر نیک‌اندیش به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، زیرگذر کردیکلا نوشهر با هزینه‌کرد حدود ۱۶ میلیارد تومان برای تأمین مصالح و مشارکت یک خیر نیک‌اندیش به بهره‌برداری رسید.

قمی، شهردار نوشهر، در آیین بهره‌برداری از این طرح گفت: اجرای طرح با توجه به مصوبه شورای تأمین، تأکید فرماندار و دستور کتبی دادستان از سر گرفته شد و به مرحله بهره‌برداری رسید.

وی افزود: برای تأمین مصالح موردنیاز، از جمله مصالح بتن، آسفالت و لایه‌های آسفالتی، حدود ۱۶ میلیارد تومان هزینه شده است.

شهردار نوشهر با اشاره به تملک اراضی موردنیاز گفت: در مجموع ۹۰۰ مترمربع زمین برای اجرای این طرح تملک شد و حاج عبدالله رضوانی، خیر نیک‌اندیش، نیز ۴۵۰ مترمربع زمین برای تکمیل راه دسترسی خیابان دهخدا به زیرگذر کردیکلا اهدا کرد.

قمی با قدردانی از مشارکت این خیر و تلاش مسئولان شهرستان ابراز امیدواری کرد بهره‌برداری از این طرح به بهبود تردد و خدمت‌رسانی به مردم منطقه و روستا‌های پنج‌گانه کمک کند.