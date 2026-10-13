معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: صیانت پایدار از جنگل‌های زاگرس در گرو دانش بومی عشایر، مشارکت مردم و آموزش اثربخش به نسل آینده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، هادی کیادلیری در همایش ملی ـ منطقه‌ای «پرچمداری آموزش و فرهنگ‌سازی محیط زیست و عشایر» که با حضور فعالان و مسئولان حوزه محیط زیست و نمایندگان جوامع عشایری استان‌های زاگرس‌نشین در منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه خرم آباد برگزار شد، گفت: آگاهی علمی به‌تنهایی برای حفاظت از طبیعت کافی نیست و باید در کنار انتقال دانش، عشق و علاقه به محیط‌زیست را نیز در کودکان و نوجوانان پرورش داد.

وی با اشاره به نقش دانش بومی عشایر در حفاظت از طبیعت افزود: سنت‌ها، سیاه‌چادرها، موسیقی، پوشش و غذا‌های محلی از ثروت‌های ارزشمند فرهنگی کشور هستند که می‌توانند در آینده از مهم‌ترین ظرفیت‌های جذب گردشگر باشند و نباید به نام مدرن‌سازی این میراث فرهنگی و پیوند آن با طبیعت را از دست بدهیم.

کیادلیری در ادامه با اشاره به وضعیت جنگل‌های زاگرس گفت: بر اساس آماری که در این نشست ارائه شد از حدود ۶ میلیون هکتار جنگل‌های زاگرس نزدیک به ۲ میلیون هکتار با بیماری زغالی و دیگر عوامل زوال و آسیب مواجه شده‌اند که در صورت تداوم می‌تواند خطر تخریب بیشتر و بیابان‌زایی را افزایش دهد.

وی، بلوط زاگرس را فراتر از یک گونه درختی دانست و افزود: این درخت برای ساکنان زاگرس نمادی از تاریخ، فرهنگ و هویت جوامع محلی است و پایداری جنگل‌ها با پایداری فرهنگ و زندگی مردم این منطقه پیوند دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان هم با اشاره به انتخاب این استان به عنوان پرچمدار آموزش محیط زیست عشایری در کشور افزود: لرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و برخورداری از گونه‌های متنوع گیاهی و جانوری یکی از ذخیره‌گاه‌های ژنتیکی مهم زاگرس محسوب می‌شود.

فرمان‌پور ادامه داد: زاگرس با گستره جنگلی و تنوع زیستی خود نقش مهمی در پایداری محیط زیست کشور دارد و حفاظت از این سرمایه طبیعی، نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها و اقشار جامعه است.

قائدرحمت، مدیرکل امور عشایری لرستان هم گفت: ۴۰ درصد آب شیرین و ۵۰ درصد پروتئین کشور در منطقه زاگرس تولید می‌شود که لرستان با هزار و ۷۶۰ گونه گیاهی و ۴۰۰ گونه جانوری از مهم‌ترین ذخیره‌گاه‌های ژنتیکی ایران است.

در این همایش، از فعالان عشایری حوزه حفاظت از محیط زیست ۱۲ استان زاگرس‌نشین قدردانی شد.