در بر خط مقدم این هفته مشکل وضعیت هسته مرکزی شهر اهواز و جاده دینراک به چگارمان در بخش مرکزی شهرستان اندیکا مورد پیگیری قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، خیابان سلمان فارسی به عنوان هسته مرکزی شهر اهواز به علت حضور دستفروشان در دو سوی خیابان موجب شلوغی و اختلال در تردد شهروندان شده است. برخی دستفروشان اعلام کردند که به علت نبود مکان مناسب در مرکز شهر اقدام به فروش محصولات خود می‌کنند.

دهدشت، شهردار کلانشهر اهواز در این زمینه گفت: برنامه ریزی‌های لازم برای ساماندهی دستفروشان در هسته مرکزی شهر در حال انجام است و با همکاری سایر نهاد‌ها با رویکرد مکان محور و زمان محور این مشکل برطرف شود.

یکی از مطالبات مردم شهرستان اندیکا به اتمام رسیدن جاده دینراک به چگارمان است که محور مواصلاتی به استان چهارمحال و بختیاری نیز می‌باشد که پس از دو سال هنوز به سرانجام نرسیده است و شهروندان خواستار رسیدگی مسئولان به این موضوع شده‌اند.

یکی از شهروندان اهوازی به صورت خودجوش اقدام به اصلاح چاله و چوله‌های سطح خیابان کاوه اهواز می‌کند و ضروری است مسئولان شهری توجه لازم به حل این مشکل در سطح معابر کلانشهر اهواز داشته باشند.