به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) با اعتباری بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در روستای سنگر شهرستان سرخس به بهره‌ برداری رسید.

مراسم بهره برداری از این طرح با حضور مجید بیکی فرماندار سرخس، سید احسان قاضی‌ زاده هاشمی نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان دستگاه‌ های اجرایی شهرستان برگزار شد.

فرماندار سرخس در حاشیه این مراسم با تأکید بر اهمیت توانمندسازی اقتصادی اقشار آسیب‌ پذیر اظهار داشت: اجرای طرح احداث سامانه‌ های خورشیدی کوچک‌ مقیاس با هدف مشارکت خانواده‌ های تحت پوشش کمیته امداد در تولید انرژی‌ های تجدیدپذیر و ایجاد منبع درآمدی پایدار و مطمئن برای تامین نیازهای معیشتی آنان در دستور کار قرار گرفته است.

بیکی افزود: توسعه نیروگاه‌ های خورشیدی حمایتی علاوه‌ بر کمک به پایداری شبکه برق و تولید انرژی پاک، گامی مؤثر در راستای خودکفایی و بهبود اقتصاد خانوارهای روستایی به شمار می‌ رود.