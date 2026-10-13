به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، محمدامین حیدری در جمع خبرنگاران، افزود: در راستای پایش مستمر روند‌ها و فرآیند‌های اداری، ۱۴۱ مکاتبه هشداری و ۷۷ گزارش آسیب‌شناسی به مدیران ارشد استانی و دستگاه‌ها ارسال شده است تا پیش از وقوع تخلف، مانع از تضییع بیت‌المال شویم.

بازرس کل کردستان با تأکید بر اینکه بازرسی با هیچ مدیر یا کارمند متخلفی مماشات نمی‌کند، گفت: محکومیت کیفری ۶ نفر از متصرفان و زمین‌خواران اراضی دولتی سنندج به حبس و رد مال، صدور قرار جلب به دادرسی برای ۳ نفر از مدیران کل و کارمندان دستگاه‌های اجرایی به دلیل اهمال در وظایف قانونی و صدور آرای محکومیت و انفصال از خدمت برای شماری از کارکنان متخلف شهرداری‌ها و شبکه بانکی استان، بخشی از اقدامات قاطع بازرسی در حوزه برخورد با تخلفات بوده است.

حیدری به دستاورد‌های مالی و اراضی این اداره‌کل اشاره کرد و افزود: با رصد اطلاعاتی و نظارت‌های میدانی، بیش از هزار هکتار از اراضی ملی، زراعی و باغی از دست متصرفان خارج شد و همچنین اراضی دولتی و ملی به ارزش ده‌ها همت در سنندج، بانه، دیواندره، مریوان و دهگلان شناسایی و در مسیر رفع تصرف قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در حوزه مالی نیز افزون بر شناسایی هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی، وصول ۴۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن و ۳۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق شهرداری‌ها با نظارت مستقیم بازرسی محقق شد.