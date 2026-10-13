استاندارکرمان گفت: وضعِ داروییِ استان، باید به صورتِ (مُستَمَر، و ویژه)، رَصَد شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،محمد علی طالبی، عصر امروز، در قَرارگاهِ سَلامتِ استان، تاکید کرد: سَلامتِ مردُم، نباید، قُربانیِ زنجیره‌ی (بِدِهیها)، در نظامِ سَلامت شود.

استاندار کرمان، پیگیری، و رفع مطالباتِ کادر درمان را هم، ضَروری دانست، و افزود:نباید سرمایه‌ی انسانیِ نِظامِ سَلامت، در معرضِ تَهدید قرار گیرد.

محمد علی طالبی گفت: در قَرارگاه ِسَلامت، باید بر موضوعاتی، تمرکز کنیم، که نیازمندِ هم افزایی، و مُداخله‌ی فوری هستند.