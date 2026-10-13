نماینده ولی‌فقیه در کردستان در نشست هماهنگی برگزاری همایش ملی بانوی کرد، خواستار معرفی شایسته مادران و همسران شهدا، زنان جانباز، قهرمانان و نخبگان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حجت الاسلام و المسلمین پورذهبی بر ضرورت معرفی بانوان شاخص، الگوسازی از زنان تأثیرگذار و تولید آثار هنری برای شناساندن مفاخر زن کرد تأکید کرد.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان نیز از ارسال ۸۰ مقاله در محور‌های مختلف در قالب ۱۰ کمیته، به دبیرخانه همایش خبر داد.

عبدالملکی گفت: ۱۴۳ اثر ادبی و هنری در حاشیه این رویداد به نمایش گذاشته می‌شود و ۱۰ بانوی موفق برای دریافت جایزه ویژه بانوی کرد انتخاب شده‌اند.

همایش ملی بانوی کرد با هدف پاسداشت جایگاه بانوان کرد و معرفی مفاخر معاصر سوم آبان ماه برگزار خواهد شد.