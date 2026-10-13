مدیرکل هواشناسی استان یزد با اشاره به تأثیر پدیده ال‌نینو بر شرایط جوی کشور، از احتمال افزایش بارش‌ها در پاییز و افزایش قابل‌توجه دما در بهار و تابستان آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر کل هواشناسی استان یزد گفت: پدیده ال‌نینو به معنی گرم شدن دمای آب اقیانوس آرام است، چون یکی از منابع اصلی تأمین انرژی سیستم‌های جوی، در واقع انرژی حاصل از آب‌های اقیانوس هست، افزایش دمای آب اقیانوس، یه منبع انرژی در واقع کاملاً قوی و تأثیرگذاری هست که می‌تواند حرکت جو را تحت تأثیر خودش قرار بدهد.

برهانی ادامه داد: در استان اثراتی که ناشی از در واقع شروع ال نینو در اقیانوس آرام هست را انتظار داریم در ماه‌های پیش رو داشته باشیم ، اولین بارش سال آبی جدید را امسال شاهد بودیم، شروع بارندگی را امروز داشتیم و ان‌شاءالله در روز‌های آینده هم و هفته‌های آینده هم می‌تونیم انتظار بارندگی داشته باشیم.

وی ادامه داد: طبق تحلیل‌های آماری، زمانی که ال‌نینو اتفاق می‌افتد میزان بارش‌ها در کشور تا حدودی افزایش پیدا می‌کند. البته بیشترین افزایش بارش را در مناطق غربی کشور و شمال غرب و تا حدودی شمال کشور داریم و انتظار داریم امسال هم همین اتفاق بیفتد ولی در مناطق مرکزی و شرق کشور هم به صورت در واقع ضعیف‌تر انتظار داریم افزایش بارندگی را به‌ویژه در فصل پاییز داشته باشیم .

برهانی گفت: این پدیده مناطق مختلف استان و کشور را هم متأثر خواهد کرد ولی این‌که کدام نقطه بیشتر بارندگی خواهد داشت و در چه تاریخ دقیقی بارندگی خواهیم داشت با چه میزانی، اینها را باید از پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت در واقع منتظر باشیم.

وی افزود: پدیده ال‌نینو باعث گرم شدن در واقع جو کره زمین می‌شود تا حدودی شاید میزان بارش‌های برف در کشور نسبت به شرایط عادی مقدار کمتری باشد ، همراه با پدیده ال‌نینو معمولاً افزایش دما اتفاق می‌افتد و این آمادگی را داشته باشیم که سال پیش رو از بهار و مخصوصاً تابستان آینده شاهد افزایش کاملاً جدی دما در کل کره زمین و از جمله در استان یزد خواهیم بود.