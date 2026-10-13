معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی، با تأکید بر ضرورت رصد مستمر و کالا‌به‌کالای تورم، خواستار شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها، اصلاح نارسایی‌های زنجیره تأمین و توزیع و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای استقرار نظارت هوشمند بر بازار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، هادی رجائی‌نیا در نشست کمیسیون تعزیرات حکومتی استان، با اشاره به اینکه بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از مسائل کلان اقتصادی و رشد هزینه تمام‌شده تأمین کالاهاست گفت: در برخی موارد نیز ضعف زیرساخت‌ها، وجود انحصار و نبود نظارت مؤثر در افزایش قیمت‌ها نقش دارد؛ ازاین‌رو، درخصوص کالا‌هایی که سهم بالایی در افزایش تورم دارند، باید با بررسی کارشناسی و دقیق، علل گرانی شناسایی و راهکار‌های اصلاحی متناسب اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه در سال جاری، علاوه بر تشدید نظارت‌ها، ورود جدی به گروه‌های کالایی اولویت‌دار و اثرگذار در دستور کار قرار گرفته است، افزود: برای افزایش بهره‌وری و اثربخشی نظارت بر بازار، باید نظارت هوشمند در تمامی گروه‌های کالایی پیاده‌سازی شود.

معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی، پارک علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور را از ظرفیت‌های مهم استان برای تحقق این هدف دانست و بر ضرورت استفاده از توان تخصصی این مجموعه‌ها در هوشمندسازی فرایند‌های نظارتی تأکید کرد.

رجائی‌نیا با اشاره به افزایش ۳۴۵ درصدی نظارت بر بازار در شش‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: رصد تورم باید به‌صورت مستمر و با جزئیات، کالا‌به‌کالا ادامه یابد و در کنار برخورد با گران‌فروشی، عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها در سطح بازار و اقتصاد خرد نیز شناسایی و اصلاح شود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت تورم استان افزود: نرخ تورم ماهانه خراسان شمالی در شهریورماه سال جاری ۲.۵ درصد ثبت شده است؛ این در حالی است که نرخ تورم ماهانه کشور در همین ماه ۴.۲ درصد بوده است.

در این نشست، زنجیره تأمین و توزیع میوه و صیفی‌جات با حضور اتحادیه‌های صنفی مرتبط بررسی شد و ابعاد مختلف فرایند تأمین تا عرضه این محصولات در بازار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.