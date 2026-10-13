کمک ۲۰ میلیارد ریالی برای کمک به عدالت آموزشی در نیشابور
۱۵۰۰ بسته نوشت افزار به ارزش ۲۰ میلیارد ریال به دانش آموزان کم برخوردار نیشابور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان گفت: با موافقت هیئت مدیره، ۱۵۰۰ بسته کیف و نوشت افزار به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال به دانش آموزان کم برخوردار شهرستان های نیشابور و فیروزه اهدا شد.
محمدرضا سجادیان افزود: این بسته ها، شامل ۱۵۰۰ کیف حاوی نوشت افزار، با هدف ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت در راستای پشتیبانی از برقراری عدالت آموزشی و کمک به ایجاد فرصت تحصیل برای دانش آموزان کم برخوردار فیروزه و نیشابور صورت پذیرفت.
سجادیان ادامه داد: در جریان مراسم جشن عاطفه ها ۵۰۰ بسته لوازم تحریر به دانشآموزان شهرستان فیروزه اهدا شد.
وی تصریح کرد: با وجود همه چالش ها و دشواری های تولید در شرایط کنونی، باید به امر تعلیم و تربیت نگاه ویژه ای شود و هدف از برگزاری جشن عاطفه ها ایفای مسئولیت جمعی اقشار مختلف مردم و برخورداری همه کودکان و نوجوانان از فرصت های مناسب برای آموزش و رشد در آغاز سال تحصیلی است.
سجادیان گفت: در ادامه این طرح اجتماعی، تحویل ۱۰۰۰ بسته کیف و نوشت افزار برای دانش آموزان شهرستان نیشابور در دستور کار قرار دارد.