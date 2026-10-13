۱۵۰۰ بسته نوشت افزار به ارزش ۲۰ میلیارد ریال به دانش آموزان کم برخوردار نیشابور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان گفت: با موافقت هیئت مدیره، ۱۵۰۰ بسته کیف و نوشت‌ افزار به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال به دانش‌ آموزان کم‌ برخوردار شهرستان‌ های نیشابور و فیروزه اهدا شد.

محمدرضا سجادیان افزود: این بسته‌ ها، شامل ۱۵۰۰ کیف حاوی نوشت‌ افزار، با هدف ایفای مسئولیت‌ های اجتماعی شرکت در راستای پشتیبانی از برقراری عدالت آموزشی و کمک به ایجاد فرصت‌ تحصیل برای دانش‌ آموزان کم‌ برخوردار فیروزه و نیشابور صورت پذیرفت.

سجادیان ادامه داد: در جریان مراسم جشن عاطفه‌ ها ۵۰۰ بسته لوازم‌ تحریر به دانش‌آموزان شهرستان فیروزه اهدا شد.

وی تصریح کرد: با وجود همه چالش‌ ها و دشواری‌ های تولید در شرایط کنونی، باید به امر تعلیم و تربیت نگاه ویژه‌ ای شود و هدف از برگزاری جشن عاطفه‌ ها ایفای مسئولیت جمعی اقشار مختلف مردم و برخورداری همه کودکان و نوجوانان از فرصت‌ های مناسب برای آموزش و رشد در آغاز سال تحصیلی است.

سجادیان گفت: در ادامه این طرح اجتماعی، تحویل ۱۰۰۰ بسته کیف و نوشت‌ افزار برای دانش‌ آموزان شهرستان نیشابور در دستور کار قرار دارد.