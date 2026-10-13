معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از بازگشت ۴۵۰ واحد صنعتی آسیب‌دیده از جنگ به چرخه تولید خبر داد و گفت: بازسازی حدود ۳۳۰ واحد دیگر نیز ادامه دارد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای طهمورث لاهوتی اشکوری در بازدید از شهرک‌های صنعتی خرم‌آباد؛ گفت: تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی و بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده، از محور‌های پیگیری این وزارتخانه و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است و خوشبختانه ۴۵۰ واحد صنعتی فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.

لاهوتی اشکوری با تأکید بر اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط گفت: تکمیل زیرساخت‌های صنعتی، فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از واحد‌های مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، از مأموریت‌های اصلی این سازمان به شمار می‌رود.

معاون وزیر صمت همچنین از شناسایی حدود ۲۵ هزار واحد در چارچوب زنجیره ارزش خبر داد و افزود: حدود هشت‌هزار واحد از این مجموعه در حوزه تولید کالا‌های اساسی فعالیت می‌کنند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: حدود ۶ هزار طرح مرتبط با زنجیره ارزش و تولید کالا‌های اساسی نیز شناسایی شده‌اند تا حمایت‌های لازم از آنها انجام شود.

لاهوتی اشکوری با اشاره به وضعیت واحد‌های آسیب‌دیده گفت: متناسب با میزان خسارت و شرایط فعالیت، برخی واحد‌ها ممکن است محل فعالیت خود را تغییر دهند یا با شیوه‌ای دیگر به چرخه تولید بازگردند.