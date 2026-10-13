مدیرعامل شرکت عمران شیرین‌شهر با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ترمیم و تقویت سیل‌بند‌های حاشیه رودخانه کارون با هدف افزایش آمادگی برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی، بر ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه پیش از آغاز فصل بارندگی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شاکر ناصری بیان کرد: این طرح که با هدف ارتقای سطح آمادگی در برابر حوادث غیرمترقبه و مدیریت شرایط اضطراری در فصل‌های پربارش پیش‌رو طراحی شده، با حضور تیم‌های فنی مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و ضرورت کاهش آثار احتمالی سیلاب، عملیات شناسایی دقیق نقاط آسیب‌پذیر و بحرانی در طول حاشیه رودخانه کارون به صورت جدی در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

ناصری اظهار داشت: در حال حاضر تمامی نقاطی که در دوره‌های بارندگی پیشین دچار فرسایش شده یا ظرفیت تحمل فشار آب را نداشتند، شناسایی شده‌اند.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید شیرین‌شهر ادامه داد: عملیات ترمیم و تقویت این بخش‌ها با بهره‌گیری از ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات تخصصی آغاز شده و با سرعت در حال انجام است که تا پیش از وقوع هرگونه حادثه‌ای، استحکام این سیل‌بندها تضمین شود.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی این اقدامات پیشگیرانه گفت: هدف اصلی از اجرای این طرح، ایجاد یک حصار امن و مطمئن برای حفاظت از روستاهای همجوار و اراضی کشاورزی منطقه است.

ناصری تصریح کرد: این سیل‌بندها نه تنها از نفوذ آب به مزارع جلوگیری می‌کنند بلکه نقش حیاتی در ممانعت از ورود سیلاب به محدوده شهری ایفا خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید شیرین‌شهر اضافه کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که مدیریت صحیح و پیش‌دستانه پیش از آغاز فصل بارندگی، هزینه‌های احتمالی ناشی از خسارات سیل را به شدت کاهش می‌دهد بنابراین تیم‌های عملیاتی موظف شده‌اند با دقت حداکثری، استانداردسازی سیل‌بندها را مطابق با نیازهای هیدرولیکی منطقه به پایان برسانند.

وی همچنین بر لزوم هماهنگی بین‌بخشی برای مقابله با شرایط اضطراری تاکید کرد و گفت: همکاری سایر دستگاه‌های مسئول در کنار اقدامات شرکت عمران شیرین‌شهر می‌تواند پایداری بیشتری در مدیریت منابع آبی و کنترل سطح رودخانه ایجاد کند.

ناصری بیان داشت: حفاظت از جان و مال شهروندان در برابر نوسانات تراز آب کارون، خط قرمزی است که تمامی برنامه‌های اجرایی حول محور آن تنظیم شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید شیرین‌شهر با بیان اینکه عملیات تقویت سیل‌بندها تنها بخشی از برنامه جامع مدیریت بحران شرکت عمران برای پاییز و زمستان است اظهار کرد: نظارت مستمر بر روند اجرای طرح تا حصول اطمینان از ایمنی کامل سازه‌ها ادامه خواهد داشت تا با کمترین دغدغه، به استقبال فصل بارندگی برویم.

طی ماه‌های اخیر با قطعی شدن بروز پدیده ال‌نینو، نشست‌های متعدد ستاد مدیریت بحران در سطح استان و شهرستان‌های مختلف خوزستان برگزار شده است.

پیگیری اجرای مصوبه‌های ستادهای مدیریت بحران و ایجاد هماهنگی و آمادگی دستگاه‌ها و همچنین رفع نواقص، تقویت سیل بندها و لایروبی کانال‌ها و مسیل رودخانه‌ها به طور جدی توسط فرمانداری‌ها و مدیریت بحران استان در حال پیگیری است.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد ال‌نینوی پیش‌رو ممکن است از نظر شدت، از رویداد موسوم به «سوپر ال‌نینو» در سال‌های ۱۹۸۲-۱۹۸۳ فراتر رود و به یک رویداد بی‌سابقه از زمان آغاز ثبت منظم این داده‌ها در سال ۱۹۵۰ تبدیل شود.

ال‌نینو یک الگوی اقلیمی در اقیانوس آرام است که با افزایش دمای آب‌های اقیانوسی همراه می‌شود و می‌تواند الگوهای آب‌وهوایی را در مناطق مختلف جهان به‌ویژه مناطق ساحلی و بخش‌های گسترده‌ای از کره زمین، تحت تاثیر قرار دهد.