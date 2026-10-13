یک محموله قاچاق و بدون مجوز ۶۸۰ قطعه‌ ای مرغ زنده در شهرستان باخرز کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر جهاد کشاورزی باخرز گفت: ماموران پاسگاه انتظامی همت‌ آباد، از توابع بخش بالاولایت این شهرستان، به یک دستگاه کامیون مخصوص حمل طیور مشکوک شدند و در بازرسی از آن، تعداد ۶۸۰ قطعه مرغ زنده بدون مجوز حمل را کشف و توقیف کردند.

رضا نظری‌ نیا افزود: ارزش این محموله قاچاق بیش از ۴۰۰ میلیون تومان برآورد شد و با هماهنگی قضایی در اختیار مدیریت جهاد کشاورزی باخرز قرار گرفت.

نظری‌ نیا ادامه داد: این تعداد مرغ زنده از یکی از واحدهای پرورش مرغ گوشتی در سطح شهرستان باخرز بارگیری شده بود.

وی اعلام کرد: این محموله پس از سیر مراحل قانونی، به منظور کشتار به کشتارگاه انتقال یافت و بعد از صدور رای قضایی، تعیین تکلیف خواهد شد.

نظری‌نیا خاطرنشان کرد: بارگیری و حمل دام، طیور و فرآورده‌های دامی و گوشتی بدون مجوز حمل از مصادیق قاچاق کالا به شمار می‌آید و دستگاه نظارتی با این‌گونه موارد برخورد قانونی خواهند کرد.

شهرستان باخرز با ۵۶ هزار نفر جمعیت، دارای ۲ بخش مرکزی و بالاولایت و ۵۴ روستاست.