آیین رونمایی از چهار عنوان کتاب کودک و آغاز فعالیت بخش کودک انتشارات ملک با حضور وزیر آموزش‌وپرورش، در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امیر خوراکیان، رئیس کتابخانه و موزه ملی ملک، با اشاره به آغاز فعالیت بخش کودک انتشارات ملک گفت: «بخش کودک این انتشارات فعالیت خود را با انتشار چهار عنوان کتاب ویژه کودکان آغاز می‌کند. این آثار در راستای توجه به ادبیات کودک، گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی و فراهم‌کردن زمینه دسترسی مخاطبان کودک به کتاب‌های جذاب و متناسب با نیاز‌ها و علایق آنان منتشر شده‌اند.»

چهار کتابی که در این آیین رونمایی شدند، عبارت‌اند از: «دیوار ماجرا» نوشته نیلوفر نیک‌بنیاد با تصویرگری عاطفه فتوحی، «قلمدان عجیب» نوشته سیده سمیه سیدیان با تصویرگری ویدا کریمی، «پهلوانان نمی‌میرند» نوشته تهمینه حدادی با تصویرگری عاطفه ملکی‌جو و «کارآگاه نیمو و سکه گمشده» نوشته سپیده نیک‌رو با تصویرگری ناهید زمانی.

خوراکیان گفت: «آغاز فعالیت بخش کودک انتشارات ملک، گامی در مسیر توسعه فعالیت‌های نشر این مجموعه فرهنگی در حوزه ادبیات کودک به شمار می‌رود. انتشار این آثار، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های داستان و تصویرگری در کتاب‌های کودک و تقویت ارتباط نسل تازه با تاریخ و تمدن ایرانی اسلامی و دنیای مطالعه فراهم می‌کند.»

رئیس کتابخانه و موزه ملی ملک گفت: «کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه فرهنگی آستان قدس رضوی، با برگزاری برنامه‌های فرهنگی و انتشار آثار مرتبط با گروه‌های مختلف مخاطبان، در مسیر گسترش فرهنگ مطالعه و آشنایی نسل آینده با ظرفیت‌های ادبی و فرهنگی کشور فعالیت می‌کند.»