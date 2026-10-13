مردم انقلابی خوزستان در دویست و بیست و ششمین شب از اجتماعات مردمی مردم میثاق دوباره خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام کردند.

طنین ندای الله اکبر مردم خوزستان در دویست و بیست و ششمین شب از اجتماعات مردمی

طنین ندای الله اکبر مردم خوزستان در دویست و بیست و ششمین شب از اجتماعات مردمی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم همیشه در صحنه خوزستان در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، با حضور آگاهانه خودر در دویست و بیست و ششمین شب از اجتماعات مردمی، بیعت مجدد خود را با معظم له اعلام کردند.

مردم بصیر خوزستان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعار‌های الله اکبر، بر ادامه راه امامین انقلاب و شهدای گرانقدر تاکید کردند.