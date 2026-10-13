احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، دستور احیای بازی‌های چند جانبه آشوریان موسوم به «نیسان» را صادر کرد.

احیای بازی‌های آشوریان با دستور وزیر ورزش و جوانان بعد از ۲۰ سال

احیای بازی‌های آشوریان با دستور وزیر ورزش و جوانان بعد از ۲۰ سال



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رامون یوسفی چمکی، رییس انجمن آشوریان تهران سه شنبه ۲۱ مهر طی دیداری که با احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان داشت درخواست این انجمن مبنی بر از سرگیری دوباره بازی‌های چند جانبه آشوریان-موسوم به «نیسان» را مطرح کرد.

بازی‌های «نیسان» در گذشته‌ی دور در قالب رقابتی چهارجانبه با مشارکت استان‌های تهران، آذربایجان غربی، اصفهان و تبریز در پایتخت برگزار می‌شد.

اما قریب به دو دهه است که رقابت‌های نیسان به دلیل محدودیت‌های مالی انجمن آشوریان در تامین هزینه‌های این مسابقات برگزار نمی‌شد.

با توجه به این موضوع یوسفی چمکی طی ملاقاتی که با وزیر ورزش و جوانان داشت، ضمن بیان دغدغه‌های موجود، تقاضای ورزشکاران آشوری برای احیای بازی‌های «نیسان» را ارائه داد.

بر اساس این گزارش، دنیامالی به حبیب ستوده‌نژاد، مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان تهران دستور داد تا هماهنگی‌های لازم برای برگزاری مجدد این رقابت‌ها در تهران صورت پذیرد.

وی در این خصوص تاکید کرد فعالیت ورزشی ادیان مختلف از اهمیت زیادی برای وزارت ورزش و جوانان برخوردار است و این وزارتخانه هر گونه مساعدت را برای حضور هر ورزشکاری در میادین مهیا می‌کند.

در پی دستور وزیر ورزش و جوانان، ستوده نژاد نیز اعلام کرد که اداره کل ورزش و جوانان استان تهران سخت‌افزار‌های لازم نظیر سالن و خوابگاه را به صورت رایگان در اختیار ورزشکاران آشوری قرار خواهد داد تا این رویداد مجددا به جریان بیفتد.

جمعیت آشوریان مقیم ایران نیز در حال حاضر در شهر‌های ارومیه، اصفهان، اهواز، فردیس کرج، تبریز و تهران متمرکز است و با از سرگیری بازی‌های نیسان، رقابت‌ها بین این ۶ استان انجام خواهد شد.

آشوریان، اولین روز از سال میلادی خود را (اول آپریل-١٢ فروردین) به عنوان «نیسان» نامگذاری کرده‌اند.

دیگر موضوع مورد بحث رییس انجمن آشوریان تهران با وزیر ورزش و جوانان، کسب پروانه «باشگاه ستاره آشور» بود.

صدور پروانه این باشگاه در شرایط کنونی به دلیل برخی پیچیدگی‌های اداری معلق مانده که در این رابطه نیز مقرر شد با هماهنگی مدیر کل امور باشگاه‌های وزارتخانه این درخواست نیز تسهیل شود.

یوناتن بت کلیا، نماینده دوره‌های ششم تا دهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه «مسیحیان، آشوری و کلدانی» و ادی یوحنا، عضو هیات مدیره انجمن آشوریان تهران در دیدار با وزیر ورزش و جوانان حضور داشتند و به بیان مسائل مختلف پرداختند.