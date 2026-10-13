جشن روز جهانی تخم‌مرغ در قم با محوریت ترویج تغذیه سالم و معرفی ظرفیت‌های تولیدی استان برگزار شد؛ قم با تولید روزانه ۴۰۰ تن تخم‌مرغ، رتبه دوم تولید این محصول در کشور را دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، هم‌زمان با روز جهانی تخم‌مرغ، دانش‌آموزان قمی با اجرای برنامه‌های آموزشی، ساخت کاردستی و معرفی خواص تخم‌مرغ، بر اهمیت تغذیه سالم و نقش این ماده غذایی در رشد کودکان تأکید کردند.

در این جشن که در مدرسه ابتدایی بابائیان قم برگزار شد، دانش‌آموزان با ساخت کاردستی‌های خلاقانه، از جمله ناو دریایی با استفاده از شانه تخم‌مرغ، آثار هنری خود را به نمایش گذاشتند و همچنین میز غذا‌های متنوع تهیه‌شده با تخم‌مرغ به همت مادران دانش‌آموزان، بخشی از برنامه‌های این مراسم بود.

اسماعیلی، مدیرعامل شرکت تعاونی مرغداران مرغ تخم‌گذار استان قم، با اشاره به جایگاه تولیدی استان گفت: قم که پیش‌تر سومین تولیدکننده تخم‌مرغ کشور بود، اکنون با تلاش مرغداران و همکاری جهاد کشاورزی به رتبه دوم تولید کشور رسیده است.

وی افزود: تولید روزانه تخم‌مرغ در استان قم به ۴۰۰ تن می‌رسد که معادل حدود ۱۲ درصد تولید کشور است.

مدیرعامل شرکت تعاونی مرغداران مرغ تخم‌گذار استان قم با اشاره به اهمیت اصلاح نرخ‌ها برای پایداری تولید گفت: اگر اصلاح نرخ‌ها به‌درستی انجام شود، تداوم تولید و افزایش ظرفیت تولید تخم‌مرغ در استان دور از انتظار نخواهد بود.

چهرگانی، مدیرکل جهاد کشاورزی استان قم، نیز با اشاره به اهمیت ثبت روز جهانی تخم‌مرغ در تقویم کشور گفت: این مناسبت فرصتی برای معرفی تخم‌مرغ به‌عنوان غذایی سالم برای نونهالان و تبیین نقش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در زنجیره تأمین این محصول است.

وی با اشاره به تغییرات سیاست ارزی دولت در دی‌ماه سال گذشته افزود: این تغییرات به ایجاد آرامش خاطر برای تولیدکنندگان در زمینه تأمین نهاده‌ها کمک کرده است و اکنون دغدغه اصلی این بخش، مدیریت بازار است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان قم همچنین با اشاره به اطلاعات ثبت‌شده در سامانه جامع انبار‌ها گفت: ذخایر نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان مناسب است و واحد‌های تولیدی دسترسی مطلوبی به نهاده‌های مورد نیاز خود دارند.

هدف از برگزاری این مراسم که به همت آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی استان برگزار شد، آموزش تغذیه سالم به دانش آموزان و نقش تولیدکنندگان در تأمین نیاز غذایی جامعه بود.