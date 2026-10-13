به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اداره‌کل هواشناسی استان اعلام کرد: در شبانه‌روز گذشته کشاورزی اهواز با ۴۱.۸ درجه سانتی‌گراد بیشترین دمای هوا را در استان ثبت کرد و پس از آن رامشیر با ۴۱.۴، هویزه با ۴۱.۲، امیدیه با ۴۱.۱ و بستان با ۴۱ درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند.

همچنین دمای بیشینه در بندر ماهشهر ۴۰.۸، آبادان ۴۰.۷، آغاجاری، فرودگاه اهواز و هندیجان ۴۰.۳ و رامهرمز و مسجدسلیمان ۴۰.۲ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

بر اساس این گزارش، دمای هوا در شوش ۳۹.۷، حسینیه ۳۹.۶، لالی ۳۹.۵، هفتکل ۳۹.۳، گتوند ۳۹.۲، شادگان ۳۹، بهبهان ۳۸.۹، شوشتر ۳۸.۲، صفی‌آباد دزفول ۳۷.۷ و ایذه ۳۶.۵ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.

دزپارت نیز با ثبت دمای ۳۰.۸ درجه سانتی‌گراد، کمترین دمای بیشینه را در میان ۲۳ ایستگاه هواشناسی خوزستان داشت.

میانگین دمای بیشینه استان در این مدت ۳۹.۵ درجه سانتی‌گراد اعلام شده است.