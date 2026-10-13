حضور تیم خون‌ گیری تربت‌ حیدریه در درمانگاه نبوت بردسکن با استقبال پرشور مردم همراه شد و۱۷۸ نفر موفق به اهدای خون شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، با حضور تیم سیار خون‌ گیری تربت‌ حیدریه در درمانگاه نبوت بردسکن، ۲۳۴ برای اهدای خون مراجعه‌ کردند و ۱۷۸ نفر خون اهدا کردند.

مشارکت ۲۳ درصدی بانوان در این برنامه نیز از نکات قابل توجه بود که نقش آنان را در این اقدام انسان‌ دوستانه برجسته کرد.

خانم جعفریان، سرپرست تیم سیار خون‌ گیری تربت‌ حیدریه، با اشاره به اهمیت اهدای خون در نجات جان بیماران اظهار کرد: هر واحد خون اهدایی می‌ تواند جان سه نفر را نجات دهد و از هر سه نفر، یک نفر در طول زندگی خود به خون یا فرآورده‌ های خونی نیاز پیدا می‌ کند.

وی افزود: با اهدای خون دستکم دو بار در سال، می‌ توان به تأمین پایدار و قابل اطمینان خون و فرآورده‌ های خونی برای بیماران نیازمند کمک کرد.

محمدی، مسئول درمانگاه نبوت بردسکن نیز با اشاره به استقبال مردم از این برنامه گفت: در میان مراجعه‌ کنندگان، افرادی حضور داشتند که برای نخستین بار اقدام به اهدای خون کردند و در کنار آنان، تعدادی از اهداکنندگان باسابقه و مستمر نیز مشارکت داشتند.

وی با بیان اینکه حضور تیم سیار خون‌ گیری در مهرماه به دنبال درخواست مردم و پیگیر ی‌های انجام‌ شده از سوی درمانگاه نبوت صورت گرفت، خاطرنشان کرد: با ادامه پیگیری‌ ها، در صورت فراهم بودن شرایط، پیش از عید نیز یک نوبت دیگر تیم سیار خون‌ گیری در درمانگاه نبوت بردسکن مستقر خواهد شد تا مردم بتوانند در این اقدام خداپسندانه مشارکت داشته باشند.