خانه گردشگری نجوم با هدف حفظ ابنیه تاریخی و توسعه گردشگری تخصصی، عصر امروز با حضور مقامات معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و استاندار قم در خانه تاریخی ملاصدرا در شهرستان کهک به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیین گشایش خانه گردشگری نجوم در شهرستان کهک، با حضور آقای انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و آقای اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، برگزار شد.

این بنا با کاربری گردشگری نجوم در راستای صیانت و احیای بنای تاریخی خانه ملاصدرا به بهره‌برداری رسیده است؛ رویکردی که در سال‌های اخیر به عنوان یکی از سیاست‌های کلان وزارت میراث‌فرهنگی برای احیای بنا‌های تاریخی و تبدیل آنها به مقاصد گردشگری تخصصی دنبال می‌شود.

در حاشیه این آیین، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی و هیئت همراه از غرفه‌های صنایع‌دستی هنرمندان استان قم، تجهیزات رصد نجومی (تلسکوپ)، موزه عصارخانه و بخش‌های مختلف مجموعه تاریخی خانه ملاصدرا بازدید کردند.