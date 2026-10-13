به گزارش خبرگزاری صدا و سیمنای استان خوزستان، معاون آموزشی اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان گفت: طرح «همنوا» در راستای پیوند آموزش‌های هنرستانی با آموزش‌های مهارتی و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای در استان اجرا می‌شود.

رضا نیسی با اشاره به اینکه هدف از اجرای این طرح، فراهم کردن فرصت آموزش عملی و تخصصی برای هنرجویان، آشنایی آنان با محیط‌های واقعی آموزش مهارت، استفاده از ظرفیت مربیان و کارگاه‌های تخصصی فنی‌وحرفه‌ای و ارتقای شایستگی‌های فنی و حرفه‌ای آنان متناسب با نیاز بازار کار است، ادامه داد: توسعه همکاری میان آموزش‌وپرورش و آموزش فنی‌وحرفه‌ای می‌تواند به تکمیل فرآیند مهارت‌آموزی، افزایش کیفیت آموزش‌های عملی و آماده‌سازی هنرجویان برای ورود به عرصه اشتغال کمک کند و طرح «همنوا» نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.