به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، کمالی مدیر کل هواشناسی گلستان از اختصاص ۸ میلیارد تومان برای احداث برج رادار در شرق استان خبر داد.

وی گفت: این رادار می‌تواند به ما کمک کند تا پیش بینی‌ها دقیق‌تر و سریع‌تر انجام شود و خسارت‌های ناشی از سیلاب در گلستان کمتر شود.

کمالی ادامه داد: این برج تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و اختصاص اعتبار می‌تواند موجب تسریع در تکمیل برج شود.

اختصاص اعتبار به این رادار یکی از مصوبات جلسه مدیریت بحران گلستان بود.