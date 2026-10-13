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مدیر کل هواشناسی گلستان از اختصاص ۸ میلیارد تومان برای احداث برج رادار در شرق استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، کمالی مدیر کل هواشناسی گلستان از اختصاص ۸ میلیارد تومان برای احداث برج رادار در شرق استان خبر داد.
وی گفت: این رادار میتواند به ما کمک کند تا پیش بینیها دقیقتر و سریعتر انجام شود و خسارتهای ناشی از سیلاب در گلستان کمتر شود.
کمالی ادامه داد: این برج تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و اختصاص اعتبار میتواند موجب تسریع در تکمیل برج شود.
اختصاص اعتبار به این رادار یکی از مصوبات جلسه مدیریت بحران گلستان بود.