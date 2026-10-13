تیم فوتبال فولاد در دیداری معوق از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال مقابل میزبانش ملوان به برتری رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های ملوان و فولاد خوزستان در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی و با قضاوت مرتضی منصوریان به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود فولاد خوزستان به پایان رسید.

عرفان شهریاری در دقیقه ۴ و روی پاس امیررضا کریمی، ملوان را پیش انداخت تا شاگردان مازیار زارع نیمه نخست را با برتری پشت سر بگذارند. در ادامه، وحید امیری در دقیقه ۸۸ گل تساوی فولاد را به ثمر رساند تا شاگردان حمید مطهری به بازی برگردند.

در حالی که ملوان با اخراج قائم اسلامی‌خواه در دقیقه ۹۰+۲، ۱۰ نفره شده بود، ابوالفضل زاده‌عطار در دقیقه ۹۰+۶ از روی نقطه پنالتی گل دوم فولاد را به ثمر رساند تا نماینده خوزستان با یک کامبک دیرهنگام، سه امتیاز این مسابقه را از آن خود کند.

با این پیروزی، فولاد خوزستان ۱۵ امتیازی شد و به رده پنجم جدول صعود کرد. ملوان نیز با ۸ امتیاز در جایگاه دوازدهم باقی ماند.