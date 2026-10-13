به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، این کشاورزان می‌گویند، قبض‌های برق چاه‌های کشاورزی آنها بیش از ۱۰ برابر افزایش داشته است و از ۵ میلیون تومان در مردادماه به ۶۰ میلیون تومان در شهریور ماه افزایش یافته است.

این موضوع را همکارم سالاری از مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان پیگیری کرده است.

حمید ساعد پناه در این باره گفت: هرمزگان بیش از ۶ هزار مشترک چاه کشاورزی دارد که از این شمار ۸۵ درصد الگوی مصرف را رعایت می‌کنند و ۱۵ درصد نیز بیش از الگوی مصرف برق استفاده می‌کنند.

بیشتربخوانید: پیگیری قطعی آب شهر سندرک میناب

وی افزود: مشترکانی که بیش از الگوی مصرف برق استفاده کنند قبض برق آنها بصورت پلکانی محاسبه می‌شود مثلا اگر مشترکی ۳۰ درصد بیشتر از الگوی مصرف برق استفاده کند قبض برق آن تا ۱۰ برابر محاسبه می‌شود.