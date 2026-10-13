به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، هادی حق‌شناس استاندار گیلان امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران ضمن تسلیت ارتحال عالم جلیل‌القدر حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی به مردم شریف استان و قدردانی از ابراز همدردی و پیام‌های تسلیت اقشار مختلف مردم در روز‌های اخیر، از تعطیلی ادارات و اعلام عزای عمومی در شهرستان‌های لاهیجان و آستانه‌اشرفیه در روز چهارشنبه خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع پیکر این عالم فقید در لاهیجان و آیین تشییع و خاکسپاری در آستانه‌اشرفیه گفت: با توجه به برگزاری مراسم و به‌منظور تسهیل حضور مردم در آیین‌های تشییع و وداع با این عالم وارسته، فردا در این دو شهرستان عزای عمومی اعلام شده و ادارات دولتی تعطیل خواهند بود.

استاندار با تأکید بر ضرورت همکاری و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر آیت‌الله قربانی افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با هماهنگی و برنامه‌ریزی لازم، زمینه حضور آسان و آرام مردم در این مراسم را فراهم کنند تا آیین تشییع و خاکسپاری آن عالم فقید در فضایی شایسته برگزار شود.

هادی حق شناس با اشاره به جایگاه علمی و پژوهشی این عالم وارسته افزود: تألیفات متعدد و آثار ارزشمند ایشان در حوزه‌های تفسیر، معارف اسلامی، اخلاق، فلسفه، حقوق و اندیشه دینی، میراثی گران‌بها برای جامعه علمی و فرهنگی کشور و نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

وی با اشاره به سوابق مبارزاتی آیت‌الله قربانی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و مسئولیت‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی ایشان پس از انقلاب تصریح کرد: حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف، از جمله نمایندگی ولی‌فقیه در استان گیلان، امامت جمعه رشت و عضویت در مجلس خبرگان رهبری، بیانگر نقش‌آفرینی این عالم فقید در عرصه‌های مختلف دینی و اجتماعی است.