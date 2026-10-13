به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدشریف موسوی در مراسم تجلیل از تشکل‌های هنرجویی هنرستان‌های کشاورزی فنی‌وحرفه‌ای برکت و کار و دانش شیلات برکت که با حضور جمعی از مسئولان استانی، شهرستانی و محلی اعضای انجمن اولیا، فرهنگیان و هنرجویان در بخش اسماعیلیه اهواز روستای صیره مزبان برگزار شد، با اشاره به اهمیت تشکیل و تقویت تشکل‌های هنرجویی در هنرستان‌ها این تشکل‌ها را زمینه‌ساز مشارکت فعال دانش‌آموزان در فعالیت‌های جمعی و تقویت توانمندی‌های اجتماعی آنان دانست.

وی همچنین حمایت از هنرجویان و فراهم‌کردن بستر مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای آنان را اقدامی مؤثر در تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند برای آینده بخش کشاورزی و صنعت شیلات عنوان کرد.

در ادامه این مراسم حمد مقدم، مدیر هنرستان‌های کشاورزی فنی‌وحرفه‌ای برکت و کاردانش شیلات برکت ضمن خیرمقدم به مسئولان حاضر از حمایت‌ها و تلاش‌های مجموعه شیلات خوزستان در راه‌اندازی و تأسیس هنرستان شیلات برکت قدردانی کرد.

مقدم با اشاره به نقش آموزشی و اجتماعی این هنرستان اظهار داشت: فعالیت هنرستان شیلات برکت علاوه بر فراهم‌کردن فرصت ادامه تحصیل برای هنرجویان زمینه دسترسی دانش‌آموزان ۳۵ روستای بخش اسماعیلیه اهواز و همچنین روستاهایی از شهرستان‌های خرمشهر و کارون را به آموزش‌های تخصصی فراهم کرده است.

مدیر هنرستان‌های برکت همچنین بر نقش این مجموعه در جلوگیری از ترک تحصیل و جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل تأکید کرد و حمایت مجموعه شیلات خوزستان را در توسعه فرصت‌های آموزشی و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه کشاورزی و شیلات ارزشمند دانست.

در مراسم تجلیل از تشکل‌های هنرجویی هنرستان‌های کشاورزی و شیلات برکت، کاظمی‌نژاد، مدیرعامل صندوق شکوفایی و نوآوری ریاست جمهوری در استان، بهادری مدیرعامل مؤسسه تحقیقات و آموزش شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان، مدیر آموزش‌وپرورش ناحیه یک اهواز و سایر مسئولان ذیربط حضور داشتند.

در این مراسم از تشکل‌های هنرجویی در راستای تقویت روحیه مشارکت اجتماعی مسئولیت‌پذیری و پرورش مهارت‌های فردی و اجتماعی هنرجویان با اهدای هدایایی تقدیر شد.