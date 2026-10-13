خبرهایی از درخشش کاراته‌کای استان درپیکارهای انتخابی تیم ملی تا صعود نمایندگان فوتسال استان به مرحله دوم لیگ مناطق کشور را در بسته خبر ورزشی بخوانید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کاراته‌کای استان در پیکارهای انتخابی تیم ملی درخشید.

امیرحسین آدینه در وزن مثبت 75 کیلوگرم مرحله نخست انتخابی تیم ملی سوم شد.

آدینه به مرحله دوم مسابقات انتخابی راه یافت تا شانس خود را برای ملی پوش شدن محک بزند.

تیم ملی کاراته برای مسابقات جام جهانی هانگژو چین آماده می شود.

صعود نمایندگان فوتسال استان به مرحله دوم لیگ مناطق کشور

تیم های استعدادهای برتر قزوین و آذرخش محمدیه با کسب چهار پیروزی و یک تساوی به مرحله دوم این رقابت ها راه پیدا کردند.

در این مسابقات شش تیم در تهران با هم رقابت کردند.

داور بین‌المللی قزوین مجوز قضاوت در مسابقات جهانی کاراته را کسب کرد

کامبیز کاکاوند، داور بین‌المللی کاراته استان قزوین، با موفقیت در آزمون‌های کلینیک ارتقا داوری لهستان، مجوز قضاوت در رقابت‌های قهرمانی جهان رده‌های پایه را کسب کرد.

کاکاوند، دارنده درجه جهانی Referee A کومیته، از ۲۲ تا ۲۶ مهرماه در مسابقات قهرمانی جهان رده‌های پایه در لهستان به قضاوت خواهد پرداخت.