به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در ادامه رایزنی‌ها دیپلماتیک، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر امروز در تماس تلفنی با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه درباره آخرین تحولات منطقه، موضوع یمن و راهکار‌های کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات و امنیت در منطقه گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.