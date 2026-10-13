به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،در نشست ویژه مسئولان رفسنجان و انار با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی در پایتخت، گره چند دهه‌ای پلاک‌های ثبتی اختلافی باز شد و با الحاق ۴۰۰ هکتار زمین جدید، تامین قیر معابر مسکن مهر، کاهش حریم شهر و واگذاری اراضی توسعه بیمارستان تسکین موافقت شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در این نشست با اشاره به مصوبات مهم جلسه، از الحاق ۴۰۰ هکتار اراضی جدید به محدوده قانونی شهر رفسنجان خبر داد و گفت: تامین منابع مالی آماده‌سازی این اراضی از طریق سازمان ملی زمین و راه و شهرسازی انجام می‌شود تا واگذاری زمین در قالب طرح جوانی جمعیت، مسکن محرومان و ایثارگران با سرعت بیشتری انجام گیرد.

علی نبیان همچنین با تاکید بر تعیین‌تکلیف ۶۰ واحد باقی‌مانده مسکن مهر رفسنجان، افزود: سازمان ملی زمین و مسکن قیر مورد نیاز آسفالت معابر سایت‌های مسکن مهر رفسنجان و انار را تامین می‌کند.

وی افزود: همچنین موافقت لازم برای واگذاری و الحاق زمین مورد نیاز برای توسعه بیمارستان بخش خصوصی تسکین در رفسنجان صادر شد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات جلسه، رفع تداخل و نهایی‌شدن پلاک‌های ۲۰۹۴، ۲۰۹۶ و ۲۰۹۷ بود که از سال ۱۳۵۰ نزدیک به ۴۰۰۰ خانوار رفسنجانی را دچار مشکل کرده بود؛ در این نشست با دستور رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، باقی‌مانده مشکلات این پلاک‌ها تعیین‌تکلیف شد.

احمد انارکی محمدی همچنین به تسریع در ساماندهی واگذاری‌های دهه‌های گذشته و ثبت‌نام متقاضیان در بخش‌های صفائیه، کشکوئیه و نوق اشاره کرد.

فرماندار ویژه رفسنجان نیز با اشاره به تصمیم مهم درباره حریم شهر رفسنجان بیان کرد: در حال حاضر حریم شهر نزدیک به ۱۷ تا ۱۸ برابر محدوده قانونی است که با تصمیم اتخاذشده در این نشست، به ۴ تا ۵ برابر کاهش می‌یابد؛ اقدامی که بخش عمده‌ای از مشکلات کشاورزان و باغات پسته واقع در حریم را برطرف می‌کند.

حسین رضایی از تعیین‌تکلیف واحد‌های مسکن مهر و همچنین اختصاص اعتبار ویژه برای ساخت دو مسجد در شهرک ده‌شیخ (فاز‌های ۲ و ۳) خبر داد.

مجید کهنوجی شهردار رفسنجان هم با اشاره به معضل آسفالت در مناطق جدید شهری، گفت: مقرر شد عملیات زیرسازی و آسفالت شهرک‌های یادگار امام و سپاه توسط شهرداری رفسنجان انجام شود و هزینه‌های اجرایی آن از طریق اداره‌کل راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن تامین و پرداخت شود.