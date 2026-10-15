در یازدهمین نمایشگاه کتاب ناشران کشور در زنجان، تا پایان روز چهارم ۸ هزار و ۵۳۰ نسخه کتاب به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۶۷۶ میلیون تومان به فروش رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از فروش ۸ هزار و ۵۳۰ نسخه کتاب به ارزش ۲ میلیارد و ۶۷۶ میلیون و ۳۷۱ هزار تومان تا پایان روز چهارم یازدهمین نمایشگاه کتاب ناشران کشور در زنجان خبر داد.

جعفر محمدی، با اشاره به برگزاری یازدهمین نمایشگاه کتاب ناشران کشور با شعار «بخوانیم برای ایران» اظهار کرد: این نمایشگاه از ۱۸ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کاسپین زنجان آغاز به کارکرده و تا ۲۴ مهرماه ادامه دارد. در این رویداد حدود ۳۰۰ ناشر حضور دارند و نزدیک به ۲۰ هزار عنوان کتاب عرضه شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ هزار جلد کتاب در نمایشگاه ارائه شده است، افزود: علاقه‌مندان می‌توانند در نوبت صبح از ساعت ۹ تا ۱۲ و در نوبت عصر از ساعت ۱۵ تا ۲۱ از نمایشگاه بازدید کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به تخفیف‌های در نظر گرفته‌شده برای خریداران گفت: عموم هم استانی‌ها می‌توانند برای خرید تا سقف دو میلیون تومان از یارانه تخفیف ۳۰ درصدی بهره‌مند شوند. همچنین تخفیف عمومی ۱۰ درصدی بدون محدودیت سقف خرید برای تمامی خرید‌ها اعمال می‌شود.

محمدی گفت: چیدمان یکپارچه و هایپرمارکتی جایگزین غرفه بندی سنتی شده است تا بازدیدکنندگان بتوانند آزادانه کتاب‌ها را تورق و انتخاب کنند و تسویه‌حساب را هنگام خروج از سالن انجام دهند. به همین منظور، سبد‌های خرید نیز در سالن تعبیه شده است.

وی گفت: همچنین نوبت صبح با هماهنگی آموزش‌وپرورش به بازدید دانش‌آموزان اختصاص دارد.

کتاب می‌خریم، چقدر می‌خوانیم؟

یازدهمین نمایشگاه کتاب ناشران کشور در زنجان رویدادی که علاوه بر فراهم کردن فرصت خرید کتاب، زمینه‌ای برای توجه دوباره به جایگاه مطالعه در زندگی روزمره مردم فراهم می‌کند.

در سال‌های اخیر، گسترش استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی، تغییر سبک زندگی و دغدغه‌های اقتصادی، پرسش‌هایی درباره میزان مطالعه و عادت کتاب‌خوانی در جامعه مطرح کرده است؛ پرسش‌هایی که پاسخ به آن‌ها نیازمند بررسی رفتار مطالعاتی مردم و شناسایی موانع دسترسی و گرایش به کتاب است.

در این میان، نمایشگاه‌های کتاب با عرضه آثار متنوع و ارائه تخفیف‌های خرید می‌توانند فرصتی برای آشنایی مخاطبان با کتاب‌های تازه و ترغیب خانواده‌ها، به‌ویژه نوجوانان، به مطالعه فراهم کنند.

با این حال، رونق کتاب‌خوانی تنها به خرید کتاب محدود نمی‌شود و تداوم مطالعه، دسترسی آسان به کتاب و شکل‌گیری عادت روزانه خواندن، از عوامل مهم گسترش فرهنگ مطالعه به شمار می‌رود.