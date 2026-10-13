\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u0634\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u06af\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u067e\u0631\u0648\u0631 \u06af\u0646\u0628\u062f\u06a9\u0627\u0648\u0648\u0633 \u06cc\u0627\u062f \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0631\u0648\u062d\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.\n