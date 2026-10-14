به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،علیرضا میرجلیلی مدیر جهاد شهرستان اشکذر گفت: با توجه به گزارش‌های واصله از ایستگاه‌های پایش و ردیابی مگس میوه مدیترانه‌ای و افزایش جمعیت این آفت در باغات صحرای نگین این مدیریت با فراخوان باغداران منطقه، برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای یک عملیات واحد و سراسری را در دستور کار قرار داد. هدف از این اقدام، جلوگیری از خسارت‌های اقتصادی به محصولات باغی و کنترل کانون‌های آلودگی پیش از گسترش به سایر نقاط شهرستان است.

این مقام مسئول، با تأکید بر اینکه «مبارزه با این آفت، نیازمند عزم جمعی است»، اظهار داشت: مگس میوه مدیترانه‌ای آفتی با قدرت جابه‌جایی و تخریب بالاست؛ بنابراین اجرای غیرمتمرکز سمپاشی، تأثیر چندانی نخواهد داشت.

وی افزود: باغداران صحرای نگین باید با رعایت دقیق زمان‌بندی و دستورالعمل‌های فنی که توسط کارشناسان ما ارائه شده، عملیات سمپاشی را به صورت هم‌زمان انجام دهند تا با ایجاد یک سد دفاعی واحد، چرخه زادآوری این آفت در منطقه متوقف شود.

در همین زمینه، کارشناس حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی اشکذر با تشریح دلایل فنی این اقدام، افزود: داده‌های به‌دست‌آمده از ایستگاه‌های ردیابی نصب‌شده در منطقه، نشان‌دهنده رسیدن جمعیت آفت به سطح زیان اقتصادی است که مستلزم مداخله فوری شیمیایی می‌باشد. ما در این برنامه، نوع سموم مجاز، دوز مصرفی و نحوه صحیح سمپاشی را به‌طور کامل برای بهره‌برداران تشریح کردیم تا کمترین آسیب به محیط زیست و بیشترین اثرگذاری بر روی آفت حاصل شود.

وی خاطرنشان کرد: تأکید اصلی ما بر سمپاشی به موقع و استفاده از پروتئین‌هیدرولیزات در ترکیب با سموم است تا به عنوان طعمه عمل کرده و جذابیت بیشتری برای مگس‌ها داشته باشد. همکاری باغداران در این مرحله بحرانی، ضامن حفظ سرمایه‌های باغی منطقه و جلوگیری از طغیان این آفت در فصول پیش رو خواهد بود.

این عملیات هماهنگ که با نظارت مستقیم کارشناسان حفظ نباتات و ترویج انجام می‌شود، بار دیگر اهمیت مشارکت بهره‌برداران در مدیریت علمی آفات را نشان داد تا ضمن حفظ سلامت محصولات، از تکرار خسارت‌های احتمالی در سال‌های آتی جلوگیری شود.