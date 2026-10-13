مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با تشریح جزئیات طرح افزایش اعتبار کالابرگ، از ثبت اطلاعات ۳ میلیون سرپرست خانوار در سامانه خبر داد و گفت: مهلت ثبت اطلاعات متقاضیان تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۴ مهرتمدید شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن نوروزی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در برنامه امروز «میز اقتصاد» شبکه خبر، با تشریح جزئیات طرح افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود توجه ویژه‌ای به معیشت مردم و حمایت از اقشار کم‌درآمد داشته است و در همین راستا، مرحله جدید طرح کالابرگ از بهمن ۱۴۰۳ آغاز شد و تا آذرماه ۱۴۰۴ ادامه یافت.

وی افزود: در دی‌ماه ۱۴۰۴ و پس از تغییرات سیاست‌های ارزی کشور، به‌ویژه در حوزه کالا‌های اساسی، آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی به تصویب دولت رسید و اعتبار کالابرگ از مبالغ ۳۵۰ و ۵۰۰ هزار تومانی به یک میلیون تومان به ازای هر نفر افزایش یافت. همچنین در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده بود که اعتبار کالابرگ متناسب با تغییرات قیمت کالا‌های مشمول، به‌صورت فصلی تعدیل شود.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ادامه داد: در جلسه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، کارگروهی با عضویت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات تشکیل شد تا موضوع افزایش اعتبار کالابرگ را بررسی و سیاست جدید این طرح را تدوین کند.

نوروزی با اشاره به آغاز ارسال پیامک برای مشمولان گفت: از روز یکشنبه، پیامک برای نزدیک به ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار در سراسر کشور ارسال شده است که با احتساب اعضای خانوار، جمعیتی بیش از ۴۰ میلیون نفر را شامل می‌شود.

ارسال پیامک فقط برای سرپرستان خانوار

وی تأکید کرد: پیامک‌های اطلاع‌رسانی صرفاً برای سرپرستان خانوار ارسال می‌شود و قرار نیست تمام اعضای خانواده پیامک جداگانه دریافت کنند. بنابراین، افراد باید توجه داشته باشند که اطلاع‌رسانی این طرح از طریق شماره تلفن سرپرست خانوار انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها درباره علت گسترش دامنه مشمولان توضیح داد: در مرحله نخست، جامعه مستمری‌بگیران و افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، مدنظر بود که جمعیتی حدود ۱۱ میلیون نفر را شامل می‌شد؛ اما با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، دامنه طرح گسترش یافت و گروه‌های دیگری نیز در فرایند بررسی شرایط قرار گرفتند.

نوروزی افزود: در مرحله جدید، علاوه بر افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، شاخص‌های درآمدی خانوار و اطلاعات مربوط به مالکیت املاک، خودرو و سایر وسایل نقلیه نیز مورد توجه قرار گرفته است تا مشمولان بر اساس اطلاعات موجود و بررسی شرایط خانوار‌ها شناسایی شوند.

تمدید مهلت ثبت اطلاعات تا ۲۴ مهرماه

وی با اشاره به اختلال‌های ایجادشده در سامانه ثبت اطلاعات اظهار کرد: یکی از دلایل بروز مشکل در سایت طی روز‌های گذشته، انتشار اطلاع‌رسانی‌های غیررسمی و متفاوت بود که باعث شد مردم اطلاعات یکسانی دریافت نکنند. همچنین مراجعه گسترده در ساعات اولیه، در ایجاد ازدحام در سامانه مؤثر بود.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تصریح کرد: برای ثبت اطلاعات، سرپرست خانوار یا یکی از اعضای خانواده می‌تواند اقدام کند، اما ورود به سامانه باید با شماره تلفن و کد ملی سرپرست خانوار انجام شود.

نوروزی با اشاره به تمدید مهلت ثبت اطلاعات گفت: مهلت مراجعه و تکمیل اطلاعات تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۴ مهرماه تمدید شده است و سرپرستان خانوار در این مدت فرصت دارند اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند.

وی افزود: بر اساس آماری که تا پایان روز گذشته دریافت کردم، ۳ میلیون سرپرست خانوار فرایند ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند.

تصمیم نهایی درباره میزان و نحوه افزایش اعتبار

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پاسخ به پرسشی درباره احتمال پرداخت نقدی اعتبار به‌جای کالابرگ گفت: در حال حاضر، تمام تلاش دولت بر این است که افزایش اعتبار در قالب کالابرگ انجام شود.

نوروزی ادامه داد: پس از مراجعه خانوار‌ها و تکمیل اطلاعات در سامانه، مشخص خواهد شد چه تعداد از متقاضیان درخواست خود را ثبت کرده‌اند و واجد شرایط هستند. بر اساس بازخورد‌های دریافتی، درباره میزان دقیق افزایش اعتبار و نحوه پرداخت آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی تأکید کرد: تا این لحظه، تصمیم دولت بر این است که افزایش اعتبار در قالب کالابرگ انجام شود.