به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در دیدار معوقه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور؛ جام خلیج فارس و از هفته هفتم آلومینیوم در شیراز ۲ یک به میزبان خود تیم فجر شهید سپاسی شیراز باخت.

در این دیدار که قضاوت آن را کوپال ناظمی بر عهده داشت آلومینیوم اراک از میزبان خود در دقایق ۴۷ و ۷۷ با دو گل فرنام عرب عقب افتاد تا اینکه در دقیقه ۹۳ رضا زلفی پور یکی از دو گل خورده را برای میهمان اراکی جبران کرد.

آلومینیوم سازان که در فصل جدید لیگ به هیچ تیمی نباخته بودند هم اکنون با ۴ تساوی، ۳ پیروزی و یک شکست ۱۳ امتیازی و ششم جدول هستند.

در هفته نهم لیگ برتر فوتبال آلومینیوم شنبه ۲۵ مهر میهمان صنعت نفت آبادان است.