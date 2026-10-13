رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، از بازدید و نظارت بر یک‌هزار و ۲۲۵ طرح واگذاری با سطحی بیش از ۵۹ هزار هکتار در سه‌ماهه دوم امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی گفت: واگذاری اراضی ملی و دولتی با هدف توسعه فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت‌های تولیدی انجام می‌شود و نظارت بر نحوه بهره‌برداری از این اراضی، نقش مهمی در تحقق اهداف واگذاری دارد.

‌وی افزود: در سه‌ماهه دوم امسال جاری، از هزار و ۲۲۵ طرح واگذاری با سطحی بیش از ۵۹ هزار هکتار بازدید شد و این بازدیدها با هدف بررسی میزان پیشرفت طرح‌ها، ارزیابی انطباق فعالیت‌های انجام‌شده با طرح‌های مصوب و شناسایی موانع و انحرافات احتمالی صورت گرفت.

‌سلطانی کاظمی تصریح کرد: استفاده صحیح از اراضی واگذارشده مستلزم اجرای طرح‌ها مطابق با تعهدات، برنامه زمان‌بندی و اهداف تعیین‌شده است و هرگونه تأخیر غیرموجه در اجرای طرح‌ها یا انحراف از موضوع واگذاری می‌تواند موجب بلااستفاده ماندن زمین و اتلاف فرصت‌های سرمایه‌گذاری و منابع ارزشمند ملی شود.

‌رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بیان داشت: نظارت مستمر و هدفمند، علاوه بر پیشگیری از انحراف در اجرای طرح‌ها، زمینه بهره‌برداری بهینه از اراضی ملی و دولتی را فراهم می‌کند و موجب می‌شود این منابع در مسیر توسعه تولید، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی استان قرار گیرند.

‌وی در پایان تأکید کرد: صیانت از اراضی ملی و دولتی تنها به مرحله واگذاری محدود نمی‌شود، بلکه پیگیری مستمر روند اجرای طرح‌ها و اطمینان از تحقق تعهدات مجریان، بخش جدایی‌ناپذیر مدیریت صحیح این منابع است.