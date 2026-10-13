مدیر آموزش و پرورش شهرستان بردسکن از محمد میرزایی، فرهنگی امانت‌ دار و فرهیخته، به پاس اقدام اخلاقی و انسان‌ دوستانه وی در بازگرداندن طلاهای پیدا‌شده به صاحب آن، تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، حبیب‌الله حاجی‌زاده، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بردسکن، در این مراسم با قدردانی از اقدام ارزشمند این فرهنگی اظهار داشت: امانت‌داری، صداقت و پایبندی به اصول اخلاقی از ارزش‌های والای انسانی و جلوه‌های برجسته فرهنگ اسلامی است که در تقویت اعتماد اجتماعی نقش مؤثری دارد.

وی افزود: ترویج چنین رفتارهای شایسته‌ای، به‌ویژه در میان فرهنگیان و دانش‌آموزان، می‌تواند زمینه‌ساز نهادینه‌شدن ارزش‌های اخلاقی در جامعه باشد.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن با تأکید بر ضرورت الگوسازی از رفتارهای اخلاقی و انسانی، خاطرنشان کرد: اقدام مسئولانه و صادقانه محمد میرزایی، مایه افتخار جامعه فرهنگیان است و نشان می‌دهد که پایبندی به اصول اخلاقی، همچنان از سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی به شمار می‌رود.

این آیین در راستای ارج نهادن به رفتارهای نیکوکارانه و تقویت فرهنگ امانت‌داری و صداقت در جامعه برگزار شد.