تیم فوتبال فجرسپاسی در دیداری معوق از هفته هفتم لیگ برتر مقابل میهانش آلومینیوم به برتری رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فجرسپاسی و آلومینیوم اراک در ورزشگاه پارس شیراز و با قضاوت کوپال ناظمی مقابل هم قرار گرفتند که این مسابقه با نتیجه ۲ بر یک به سود فجرسپاسی خاتمه یافت. این دیدار نخستین حضور مهدی رجب‌زاده روی نیمکت فجرسپاسی در رقابت‌های لیگ برتر بود.

فرنام عرب در دقیقه ۴۷ و روی پاس سهیل فداکار، گل نخست فجرسپاسی را به ثمر رساند و در دقیقه ۷۷ نیز گل دوم خود و تیمش را وارد دروازه آلومینیوم کرد. در ادامه، رضا زلفی‌پور در دقیقه ۹۰+۳ و روی پاس مهدی مهدوی یکی از گل‌های خورده آلومینیوم را جبران کرد، اما این گل برای جلوگیری از شکست نماینده اراک کافی نبود.

فجرسپاسی با این پیروزی ۱۰ امتیازی شد و به رده نهم جدول صعود کرد. آلومینیوم اراک نیز با ۱۳ امتیاز در جایگاه ششم باقی ماند. با شکست آلومینیوم، استقلال در پایان هفته هشتم تنها تیم بدون شکست رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باقی ماند.