عملیات کاشت گندم در سطح ۴۵ هزار هکتار از اراضی این شهرستان آغاز شده که از این میزان، ۴۲ هزار هکتار به صورت دیم و مابقی به شکل آبی زیر کشت می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کشت گندم در ۴۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان ابهر آغاز شد؛ فصلی نو از تلاش کشاورزان که به گفته مسئولان، با توزیع نهاده‌های کشاورزی و پیش‌بینی بارش‌های پاییزی، نویدبخش برداشتی مطلوب در سال زراعی پیش روست.

با فرا رسیدن فصل کشت پاییزه، فعالیت کشاورزان در دشت‌های ابهر رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است.

طبق گزارش‌های رسیده، عملیات کاشت گندم در سطح ۴۵ هزار هکتار از اراضی این شهرستان آغاز شده که از این میزان، ۴۲ هزار هکتار به صورت دیم و مابقی به شکل آبی زیر کشت می‌رود.

از تأمین نهاده‌ها تا پیش‌بینی تولید

مدیریت جهاد کشاورزی ابهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای حمایت از کشاورزان اعلام کرد که توزیع کود‌های شیمیایی پاییزه از نیمه مردادماه و توزیع بذور اصلاح‌شده نیز پیش از آغاز رسمی کشت آغاز شده است.

جهان سیر، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ابهر، پیش‌بینی کرد که با رعایت اصول فنی و زمان‌بندی مناسب کاشت پیش از فرا رسیدن بارش‌های پیش‌بینی‌شده، در سال زراعی پیش‌رو حدود ۵۵ هزار تن گندم از اراضی این شهرستان برداشت شود.

همچنین حاجی خانی، مسئول تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی، بر لزوم رعایت توصیه‌های فنی برای ضدعفونی بذور و استفاده بهینه از کود‌های پایه تأکید کرد.

گلایه‌ها و دغدغه‌های کشاورزان در میدان کار

در کنار تلاش‌های صورت‌گرفته برای تأمین نهاده‌ها، برخی کشاورزان ابهری از محدود بودن سهمیه سوخت (گازوئیل) تراکتور‌ها گلایه دارند و خواستار بازنگری در تخصیص سهمیه‌های فصلی متناسب با حجم عملیات کاشت هستند.

در مقابل، مسئولان جهاد کشاورزی با اشاره به فعالیت ۲ هزار و ۳۰۰ دستگاه تراکتور در سطح شهرستان، بر توزیع عادلانه سهمیه‌های موجود میان بهره‌برداران تأکید می‌کنند.