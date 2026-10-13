به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، مدیرکل محیط‌زیست کردستان از شناسایی بیش از ۱۳ هزار پرنده مهاجر در ۱۴ سایت آبی استان خبر داد.

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به گفته فرماندار قروه اجرای تفاهم‌نامه «سفیران امید» با هدف آموزش اصولی نحوه رفتار با افراد دارای معلولیت در مدارس این شهرستان آغاز شد.

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هلال‌احمر کردستان از اجرای ۶۰۶ برنامه بشردوستانه و جذب ۳ هزار و ۹۵۷ عضو جدید در استان خبر داد.

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به گفته فرامرز امیدی، ناظر گمرکات کردستان، بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در رویه‌های مختلف گمرکی استان در شش ماهه نخست امسال مبادله شده است.