اخبار گوناگون از کردستان - ۲۱ مهر ۱۴۰۵
اخبار گوناگون از حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی استان را در بسته خبری ۲۱ مهر بیننده باشید.
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به گفته فرماندار قروه اجرای تفاهمنامه «سفیران امید» با هدف آموزش اصولی نحوه رفتار با افراد دارای معلولیت در مدارس این شهرستان آغاز شد.
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هلالاحمر کردستان از اجرای ۶۰۶ برنامه بشردوستانه و جذب ۳ هزار و ۹۵۷ عضو جدید در استان خبر داد.
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به گفته فرامرز امیدی، ناظر گمرکات کردستان، بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در رویههای مختلف گمرکی استان در شش ماهه نخست امسال مبادله شده است.