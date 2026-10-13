به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مانور لحظه صفر با سناریوی فرضی ریزش معدن طلا، به مناسبت ۲۰ مهرماه روز ملی مدیریت بحران و با هدف ارزیابی آمادگی دستگاه‌ های اجرایی و امدادی در محل معدن طلای ارغش برگزار شد.

این مانور با هدف سنجش سرعت واکنش نیروهای امدادی، ارزیابی توان عملیاتی دستگاه‌ های مسئول، بررسی هماهنگی بین‌ بخشی و تمرین نحوه مدیریت حوادث احتمالی در معادن اجرا شد.

عزت الله سلیمانی فرماندار شهرستان میان جلگه در خصوص این رزمایش گفت: برگزاری این مانور، گامی در راستای ارتقای آمادگی مجموعه‌ های عضو ستاد مدیریت بحران، افزایش هماهنگی و تعامل دستگاه‌ ها و کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث احتمالی است.

وی ادامه داد: در این مانور جمعیت هلال احمر، اورژانس ۱۱۵، شهرداری عشق‌ آباد، آتش‌ نشانی نیشابور، فرماندهی انتظامی میان‌ جلگه، حوزه مقاومت بسیج والفجر، صمت، منابع طبیعی و آبخیزداری، حفاظت محیط زیست، آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات، راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای، شبکه بهداشت و درمان و دهیاری کلاته حسن‌ آباد شرکت داستند

سلیمانی خاطرنشان کرد: هدف این رزمایش ارزیابی آمادگی دستگاه‌ های اجرایی و امدادی، سنجش سرعت واکنش نیروهای امدادی و بررسی هماهنگی بین‌ بخشی در مدیریت حوادث احتمالی معادن بود.