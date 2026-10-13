مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، اجرای طرح‌های آبخیزداری را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفاظت از خاک و احیای منابع آبی زیرزمینی در استان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نجفی با تشریح وضعیت بحرانی حوضه‌های آبخیز لرستان اظهارکرد: قرار گرفتن این استان در قلب ارتفاعات سخت‌گذر زاگرس، این منطقه را با چالش‌های زیست‌محیطی جدی مواجه کرده که اجرای طرح‌های آبخیزداری تنها راه برای حفاظت از خاک و احیای منابع آبی زیرزمینی است.

وی افزود: خروج سالانه حدود ۱۲ میلیارد متر مکعب روان‌آب از استان، لرستان را به یکی از سیل‌خیزترین مناطق کشور تبدیل کرده که پیامد مستقیم آن، فرسایش گسترده خاک و هدررفت منابع ارزشمند آبی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در ادامه با تأکید بر عوامل تشدیدکننده این بحران افزود: شیب بالای ۷۰ درصد اراضی، تخریب بی‌رویه جنگل‌ها و مراتع، چرای غیرمجاز دام، وقوع آتش‌سوزی‌های زنجیره‌ای و توسعه غیر اصولی اراضی کشاورزی در مناطق جنگلی، مهم‌ترین محرک‌های بروز سیلاب‌های ویرانگر و تشدید روند تخریب خاک در استان بوده است.

نجفی، آبخیزداری را به عنوان تنها «سد دفاعی» در برابر این تهدیدات برشمرد و تصریح کرد: اجرای اصولی طرح‌های آبخیزداری علاوه بر کنترل سیلاب و جلوگیری از فرسایش خاک، نقشی حیاتی در تغذیه سفره‌های زیرزمینی و احیای توان اکولوژیک منطقه ایفا می‌کند.

وی با اشاره به آمار عملیات‌های اجرایی گفت: از مجموع دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار جنگل و مرتع موجود در استان، تاکنون عملیات آبخیزداری در بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار آن به انجام رسیده است؛ با این حال تداوم و توسعه این عملیات برای صیانت از انفال و پایداری زیست‌بوم استان، نیازمند عزم جدی و تخصیص اعتبارات لازم است.