مدیر حوزه ریاست اداره کل صمت خوزستان با اشاره به نقش کلیدی زیرساخت‌های صنعتی در توسعه متوازن استان گفت: توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی به عنوان بستر اصلی استقرار واحد‌های تولیدی، از اولویت‌های راهبردی اداره کل صمت استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد ویسی در حاشیه بازدید از آخرین وضعیت طرح‌های زیرساختی و تجاری شهر شیبان با اشاره به نقش کلیدی زیرساخت‌های صنعتی در توسعه متوازن خوزستان گفت: توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی به عنوان بستر اصلی استقرار واحدهای تولیدی، از اولویت‌های راهبردی اداره کل صمت استان است. در همین راستا، تسریع در اجرای طرح ناحیه صنعتی شیبان و رفع موانع موجود از جمله مواردی است که با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی با جدیت دنبال می‌شود تا هرچه زودتر بستر لازم برای حضور سرمایه‌گذاران و توسعه صنعتی و اقتصادی این شهرستان فراهم گردد.

وی همچنین بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های متولی جهت کوتاه‌کردن فرآیندهای اداری و اجرایی این طرح تأکید کرد.

در بخش دیگری از این پایش، میدان تره‌بار مرکزی شیبان نیز مورد بازدید قرار گرفت و راهکارهای فنی و اجرایی برای راه‌اندازی مجدد آن بررسی شد.

در همین راستا، محمدامین نبهانی، رئیس اداره صمت باوی، با اشاره به اهمیت این طرح بیان کرد: با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در میدان تره‌بار شیبان و برخورداری از پتانسیل و ظرفیت چشمگیر در حوزه اشتغال‌زایی، پیگیری‌های مستمر و مشترک جهت فعال‌سازی مجدد این مجموعه به‌طور جدی در دستور کار اداره صمت باوی و شرکت شهرک‌های صنعتی قرار دارد.